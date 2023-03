Riccione, concerti per Isal: sesta edizione dell'evento tra classica e lirica

Eventi

Riccione

| 12:33 - 10 Marzo 2023

Al via domenica 12 marzo la Rassegna concertistica di beneficenza per Isal, con la direzione artistica di Gianmarco Mulazzani, in programma dal 12 al 19 marzo al Palazzo del Turismo.



La sesta edizione dell’evento si conferma come uno degli appuntamenti più graditi dagli appassionati della musica classica e lirica, della musica corale e dei brani della tradizione, coinvolgendo importanti realtà musicali del territorio e provenienti da tutte le parti d’Italia, contando artisti, alunni, cori, istituti, associazioni e diverse partnership.







“La valorizzazione della cultura musicale, i giovani, ed il territorio. Sono questi gli obiettivi degli appuntamenti che organizziamo. Ma hanno anche un valore sociale, infatti si tratta di un evento di beneficenza a favore della Fondazione Isal, impegnata per la ricerca del dolore cronico – ha spiegato Gianmarco Mulazzani, direttore dell’Istituto Musicale di Riccione - Sia il XX Concorso pianistico Città di Riccione, sia la recente VI Rassegna concertistica sono testimonianza di impegno e spirito in tal senso. Il Concorso Pianistico 2023 conta 50 iscritti provenienti da importanti istituzioni di tutta Italia”







Domenica 12 marzo (ore 17:30) l’edizione 2023 della Rassegna debutta con il Concerto corale del Coro Lirico Città di Rimini A. Galli diretto dal Maestro Marcello Mancini e del Coro giovanile Le Allegre Note diretto dal Maestro Fabio Pecci.







Giovedì 16 marzo (ore 21:00), salgono sul palco gli Accademici in musica del Conservatorio statale di musica G. Lettimi Rimini e del Liceo scientifico e musicale A. Einstein Rimini. La terza serata, venerdì 17 marzo (ore 21:00), è dedicata al Musical e al Melodramma, con la musica del pianista Massimiliano Rocchetta, il Coro Lirico Perla Verde di Riccione diretto da Barbara Amaduzzi e con la partecipazione del tenore riccionese Gian Luca Pasolini. Sabato 18 marzo (ore 21:00), musica classica e tradizione si incontrano nel concerto dal titolo Dal Recital pianistico alla Coralità, nella performance della pianista Manila Santini e de Il Corone diretto da Laura Amati.







Chiude la rassegna musicale, domenica 19 marzo (ore 19:30), l’esibizione dei vincitori del XX Concorso Pianistico Nazionale Città di Riccione, in programma dal 17 al 19 marzo e riservato a cittadini italiani e/o stranieri e studenti in Italia. Parallelamente alla Rassegna, infatti, si svolgono le audizioni del Concorso, giunto quest’anno alla ventesima edizione, la cui giuria è composta da eminenti musicisti – Massimiliano Damerini, Francesco Libetta, Alberto Nosè, Luigi Tanganelli – i quali assegneranno premi e borse di studio ai vincitori.







La Rassegna concertistica per beneficenza è nata alcuni anni fa per aiutare i terremotati del Centro Italia: quest’anno devolverà i proventi alla Fondazione ISAL, impegnata per la ricerca del dolore cronico (ingresso libero con offerta devoluta direttamente ai delegati ISAL).