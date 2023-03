Prolungamento della pista ciclabile tra Gaiofana ed Ospedaletto: opportunità pratica e turistica

Attualità

Coriano

| 12:29 - 10 Marzo 2023

Il prolungamento mancato.

Prolungamento della pista ciclabile dalla Gaiofana ad Ospedaletto nel territorio del comune di Coriano. A sollecitarne la realizzazione il gruppo Coriano Futura. "La Via Montescudo - strada provinciale 41 è già dotata di una ciclovia realizzata peraltro in tempi abbastanza recenti" si legge nella nota stampa "che mette in comunicazione Rimini con la frazione della Gaiofana. Una volta giunto a Coriano, tuttavia, il percorso si interrompe, lasciando di fatto scoperta una zona molto ampia di territorio, che al contrario ha tutte le caratteristiche per poter beneficiare di una simile infrastruttura. Riteniamo un grave errore non aver messo in campo una vera progettualità per questa area, attraverso la pianificazione di un intervento in grado di completare la dorsale già esistente, mettendo in rete i percorsi ciclabili a cavallo tra Rimini e San Marino. Un'occasione mancata, che avrebbe potuto dare origine ad un vero e proprio anello 'verde', andando peraltro ad allacciarsi alla pista ciclabile del Marano."

Il gruppo Coriano Futura chiede al comune di farsi portavoce in Provincia per concretizzare il progetto. La realizzazione della ciclabile garantirebbe "un servizio di collegamento e di mobilità lenta ai residenti della zona o a chi pratica attività sportiva. Dall'altro, sarebbe un ottimo veicolo di promozione del territorio anche in un'ottica turistica".

Nella nota viene evindenzato l'aspetto turistico in relazione al crescente interesse da parte dei cittadini per il cicloturismo. "Coriano ha tutte le carte in regola per diventare un tassello importante dell'ampia rete cicloturistica della Romagna: ciò che mancano sono però infrastrutture adatte, in grado di intercettare una domanda in continua espansione e che arriva sia dal pubblico italiano che da quello straniero" conclude la nota "Potrebbe essere la chiave per la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche corianesi e anche di alcuni punti di interesse storici."