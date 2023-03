Tutta la Rimini da visitare nel weekend tra mostre e tour guidati

Eventi

12:17 - 10 Marzo 2023

Arriva un altro fine settimana all'insegna dell'arte e della cultura con una ricca proposta di visite guidate alla scoperta della città.



Questo fine settimana i City Tour di VisitRimini propongono un percorso alla scoperta della Rimini Medioevale. Il tour inizierà domenica dalla restaurata Porta Galliana ed il vecchio porto, per arrivare in Piazza Cavour con i Palazzi dell'Arengo e del Podestà, oggi sedi del museo di arte contemporanea, Part Palazzi dell'Arte, e le vestigia dell'antica Cattedrale di Santa Colomba. Seguirà poi un'incursione alla Chiesa di Sant'Agostino, con gli affreschi absidali della scuola Riminese del Trecento, famosa per l'influenza ricevuta da Giotto, di cui Rimini conserva ancora il 'Crocifisso' nell'abside del Tempio Malatestiano. Il tour terminerà a Castel Sismondo tra i racconti delle gesta dei condottieri. (domenica 12 gennaio alle ore 10:30 dal Visitor Center).



Sempre domenica mattina si aprono le porte del Teatro Galli, progettato dall'architetto Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, per poter ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco.



Da non dimenticare le visite guidate alla città di Fellini nel Borgo San Giuliano, tra racconti felliniani, murales e tradizioni marinare (venerdì 10), mentre rimane fisso l'appuntamento del sabato pomeriggio dedicato alle famiglie con la visita guidata alla Rimini romana per bambini.



Il week-end è anche l'ultima occasione visitare la mostra fotografica 'Rimini Ritrovata' con le immagini degli anni Cinquanta negli scatti inediti del riminese Amedeo Montemaggi alla Galleria dell'Immagine (fino a domenica 12 marzo) o per visitare la mostra "Il viaggio di Jaakko", inserita tra le iniziative dedicate alla giornata internazionale della donna, che racconta come le madri trasformano la perdita di un figlio in un progetto d'amore (in Sala Sant'Agostino fino al 12 marzo).



Ecco in dettaglio tutte le visite proposte:



domenica 12 marzo 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall'architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale. Ore 11.00 Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Prenotazioni qui . Info 0541.793879



domenica 12 marzo 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d'Augusto 235 - Rimini

La Rimini Medioevale

Rimini City Tour a cura di Visit Rimini

Un viaggio alla scoperta di Rimini e le sue storie dal Medioevo tra le gesta dei condottieri, passando per Giotto e la scuola Riminese del Trecento con gli affreschi dell'abside di S.Agostino e il Crocifisso del Tempio Malatestiano, passando per Porta Galliana ed il vecchio porto.

Il tour inizia dalla restaurata Porta Galliana per poi arrivare in Piazza Cavour, piazza che in epoca medievale divenne il fulcro della città e in cui nel 1330 venne eretta l'abitazione del Podestà di fianco al Palazzo dell'Arengo che si estendeva sul retro dove si trovava anche la Cattedrale di Santa Colomba, prima cattedrale di Rimini, di cui ora restano unicamente una parte di campanile ed alcune vestigia conservate al Tempio Malatestiano e nel Museo della Città. Segue poi un'incursione ad un monumento di particolare pregio, la Chiesa di Sant'Agostino, dove in epoca medioevale si stabilirono i frati agostiniani. L'attuale decorazione della chiesa è di epoca barocca, ma i fianchi esterni, l'abside e il campanile testimoniano il chiaro stampo di epoca medioevale. Il tour termina al Castel Sismondo, antica residenza di Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, durante la propria permanenza riminese.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441



ogni giovedì, venerdì e sabato fino a maggio 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari insoliti a Rimini

Cristian Savioli, guida turistica, ambientale-escursionista propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il venerdì

Borgo San Giuliano

Una passeggiata tra i vicoli del borgo più affascinante della città, tra racconti felliniani, murales, ricordi, e tradizioni marinare. Partendo dal Ponte di Tiberio che, con i suoi 2000 anni, fa da testimone alla narrazione della guida.

Ore 10 - 15 - 21 (a scelta). A pagamento: 12 €

il sabato

Visita guidata alla Rimini romana per bambini

Tutti i monumenti e luoghi della Rimini romana tra racconti leggendari e filastrocche in rima.

Ore 15.30 A pagamento.

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com