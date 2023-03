Putin può invadere l'Ucraina, noi non possiamo distruggere San Marino? Polemiche dopo il paragone del comico

Attualità

| 08:40 - 10 Marzo 2023

Il comico Eleazaro Rossi, foto dal sito internet "Le Iene".

"Perché Putin può mandare i carri armati in Ucraina e noi non possiamo radere al suolo San Marino?" Il comico italiano Eleazaro Rossi ha scatenato polemiche con i suoi commenti durante la trasmissione televisiva "Le Iene". I suoi commenti sono giunti dopo un servizio sulla vicenda di Antonio Tiberi, il ciclista di Frosinone che è stato condannato a pagare una multa per aver ucciso un gatto del ministro del Turismo di San Marino. Le parole di Rossi hanno suscitato indignazione sul Titano, con il segretario di Stato Pedini Amati che ha definito i suoi commenti "scandalosi". Inoltre, non si escludono azioni legali da parte delle autorità sammarinesi.