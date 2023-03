Vasco Rossi: pronti a pagare fino a 224 euro per assistere al concerto

Attualità

Rimini

| 08:25 - 10 Marzo 2023

Foto Ansa.

Il tour estivo 2023 di Vasco Rossi prenderà il via il prossimo 2 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini con la data zero. Tuttavia, assistere al concerto del Komandante non sarà proprio economico. Il "Blasco fan club" ha reso noti i prezzi dei biglietti che potranno essere acquistati a partire dal 14 marzo sul sito dell'organizzatore Live Nation o su vascolive.vivaticket.it.

Il settore "Prato gold", quello più vicino al palco, costa 97,52 euro, mentre il primo settore numerato e il secondo settore numerato hanno lo stesso prezzo di 85,33 euro. Lo stesso prezzo è riservato per la tribuna non numerata. Il prato, invece, viene venduto a 73,14 euro, ed è il settore più popolare. Anche la curva ospiti viene venduta allo stesso prezzo, mentre i diversamente abili e il loro accompagnatore possono acquistare i biglietti a 73,14 euro.

Per coloro che si sentono dei VIP, c'è anche la possibilità di acquistare il pacchetto "Early entry" a 224,73 euro, che comprende il settore "Prato gold", l'ingresso anticipato nell'area parterre, un gadget esclusivo e un badge ricordo del tour.

Nonostante i prezzi elevati, è facile prevedere che i biglietti saranno esauriti in poche ore dall'inizio della prevendita, prevista per il 14 marzo.

Il concerto di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri di Rimini è atteso con grande entusiasmo dai fan, che non vedono l'ora di assistere ad un evento che si preannuncia come uno dei più importanti dell'estate 2023. I prezzi dei biglietti potrebbero essere considerati troppo elevati da alcuni, ma questo non impedirà a molti di partecipare ad un concerto indimenticabile.