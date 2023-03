Nuovo negozio a Rimini per pacchetti vacanze in Italia con l'aeroporto di Forlì

Turismo

| 08:15 - 10 Marzo 2023

L'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì ha recentemente stretto una collaborazione con il tour operator Sigismondo Travel Group per offrire pacchetti vacanze in alcune delle destinazioni più amate d'Italia: la Sardegna, la Sicilia e il Salento. Questa partnership prevede l'offerta di pacchetti turistici competitivi che saranno venduti attraverso il sito "Io volo da Forlì" e le agenzie di viaggio della zona, comprese le Marche del Nord e l'Emilia.

La collaborazione prevede anche l'apertura di un negozio fisico nel centro storico di Rimini, chiamato "Io volo da Forlì point", che offrirà pacchetti turistici per Trapani, Cagliari, Comiso e Brindisi, con voli diretti gestiti da Go to fly e operati da Aeroitalia. La collaborazione prenderà il via il 17 giugno con il primo volo per Brindisi e coprirà tutta la stagione turistica, da giugno a settembre. Saranno disponibili oltre 1000 posti aerei per 4 destinazioni, con l'individuazione di 6 strutture con più di 400 camere per proporre pacchetti vacanze.

Sigismondo Travel Group ha selezionato resort e alberghi nelle zone della Sardegna meridionale, del Ragusano e della valle del Belice in Sicilia e del Salento (Porto Cesareo e Lido Marini). I pacchetti offerti sono diversificati in base alle esigenze degli utenti e sono a prezzi competitivi.

La collaborazione con Sigismondo Travel Group è solo la prima di una lunga serie e si prevede di continuare anche per l'inverno con altri pacchetti turistici. Grazie all'infrastruttura dell'aeroporto di Forlì, questa partnership consente di interessare una vasta platea di turisti in arrivo dalla Romagna, dall'Emilia, dalle Marche e dalla Toscana. Inoltre, i viaggiatori potranno usufruire del parcheggio gratuito dell'aeroporto grazie alla convenzione stipulata.

La collaborazione tra l'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì e Sigismondo Travel Group rappresenta un'opportunità interessante per chi desidera trascorrere una vacanza in alcune delle zone più belle d'Italia. I pacchetti turistici offerti sono competitivi e diversificati, mentre la presenza del negozio fisico "Io volo da Forlì point" a Rimini consente di avere un punto di riferimento anche per chi preferisce prenotare in loco.