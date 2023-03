Addio a Nicola Caputo, l'adorabile "burbero": amici e conoscenti lo ricordano con lacrime e affetto

Attualità

Rimini

| 07:48 - 10 Marzo 2023

Nicola Caputo.

È un giorno triste per Rimini, città che oggi piange la scomparsa di Nicola Caputo, soprannominato "Nicolone". Gli amici lo ricordano come un "adorabile burbero", un amico sempre pronto ad offrire un abbraccio sincero o una battuta irresistibile per far sorridere chi gli stava intorno. A soli 55 anni, Nicola è deceduto nella notte, dopo una lunga malattia che lo aveva afflitto per un po' di tempo.

Anche chi non lo aveva mai incontrato personalmente, probabilmente avrebbe comunque riconosciuto il suo sorriso, grazie ai tanti locali della città in cui aveva lavorato, dal PerBacco all'Ingrata.

Il funerale si terrà domani (11 marzo) alle 10.30 presso la parrocchia del Crocifisso, mentre una camera ardente è stata allestita all'ospedale "Infermi" per coloro che desiderano un ultimo saluto al loro amico.

Gli amici di Nicola sono increduli e sconvolti per la sua prematura scomparsa e sui social si scambiano messaggi di sconforto e di affetto per lui. Tutti concordano sul fatto che Nicola fosse un "amico buono" e un'anima bella che amava fare felici le persone intorno a lui.

Si ripercorrono i momenti vissuti insieme, gli incontri casuali in città, i primi segnali della sua malattia, i caffè presi insieme, senza immaginare che sarebbero stati gli ultimi. "Ti abbiamo voluto bene tutti a Rimini", si legge in uno dei messaggi commoventi, "Che dispiacere enorme. Oggi è dura".

Ma Nicola sarà soprattutto ricordato per i suoi abbracci sinceri e le sue battute pungenti, per la voglia di scherzare e far sorridere che lo accompagnava sempre, in ogni occasione. "Ci mancherai, adorabile burbero", scrive un amico. Rimini perde un pezzo di cuore, ma la sua memoria vivrà sempre nei cuori di chi lo ha amato e conosciuto.