Pattinaggio artistico, a Riccione i Campionati Regionali Uisp

Sport

Riccione

| 07:43 - 10 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

Riccione torna ad essere protagonista del pattinaggio artistico con i Campionati Regionali UISP, che si terranno sabato 11 e domenica 12 presso il Pattinodromo di Viale Carpi.

Sono attesi da tutta la regione più di 150 atleti delle categorie giovanili, accompagnati da

allenatori e genitori che soggiorneranno in città.

Grande attesa per gli atleti riccionesi che parteciperanno alle gare: scenderanno in pista

Giulia Piccariello, Mia Di Giacomo, Giulia Ciuffoli, Syria Battelli, Matilde Tontini, Perla

Nascetti, Adele Vannucci, Domenica Mattino e Gianluca Bartolucci. Tutti gli atleti sono cresciuti all'interno della società Pattinaggio Riccione sin dalla più tenera età frequentando i corsi base, per poi raggiungere un elevato grado di specializzazione.

Le gare avranno inizio sabato 11 marzo alle ore 14,40 e proseguiranno domenica dalle 9

alle 18,30. L'ingresso è consentito al pubblico fino ad esaurimento posti