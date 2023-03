Parco Eolico, Croatti: 'Bene spostamento. Sgarbi? Parla senza sapere quello che dice'

Attualità

Rimini

| 18:19 - 09 Marzo 2023

Il parlamentare del Movimento 5 Stelle esprime il suo favore allo spostamento, oltre le 12 miglie, degli aerogeneratori del futuro parco eolico al largo della costa di Rimini. Come riporta la Dire, Croatti giudica positivo che il confronto sul progetto prosegua e che "finalmente parta da un dato progettuale considerato imprescindibile" dal pentastellato. Croatti è dunque "soddisfatto che quasi tutti i Comuni costieri" lo abbiano seguito "su questa strada" e il confronto ora "deve proseguire per migliorare ulteriormente il progetto che continua comunque ad avere impatti notevoli".



I 51 aerogeneratori, alti 220 metri e con pilone dal diametro di 7,5, saranno illuminati ciascuno da cique luci ad alta intensità, tre a metà pilone e due in cima, accese giorno e notte. "Centinaia di luci in mare che saranno visibili sempre e in ogni foto della cartolina della Riviera". Serve dunque uno "sforzo affinché i costi in termini paesaggistici e di sicurezza siano minimi". Serve un dibattito serio, conclude Croatti, e non "voci di politici che intervengono senza sapere quello che dicono, come l'onorevole Vittorio Sgarbi". Così da "ottenere un buon compromesso che convinca anche chi, legittimamente, continua ad avere perplessità e timori su questo impianto".