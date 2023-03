Volley C femminile, a Emanuel Riviera il derby: 3-0 al San Giuliano

Sport

Rimini

| 18:02 - 09 Marzo 2023





Turno infrasettimanale per l’Emanuel con l’anticipo della 19esimo giornata di campionato che coincide con il derby cittadino con la consorella del San Giuliano. Successo per 3-0 (25-12; 25-12; 25-15).

Coach Bazzocchi, col suo “fido scudiero” Briganti, mettono in campo in battuta Magi, in prima linea Sangoi, Morelli Morettini e in seconda completano con Orsi e Catalano, LIBERO Fabbri (poi alternato con Forlani). Assenti Fiorucci e Moras.

Coach Bertaccini e il suo secondo Manconi iniziano con Cit in posto uno, in attacco Rinaldi, Rossi e Maggiani, concludendo con Aglio e Lepenne rispettivamente in posto 5 e 6, libero Corradini (sostituito nel 2° set con Corradini).

Dopo un iniziale scambio di battute (1-1) va a battere Sangoi e per Sg iniziano i dolori: subito in difficoltà le ospiti che soccombono con una ricezione incerta e fallosa (8-1); le padrone di casa non lasciano nulla di intentato e continuano a costruire azioni ficcanti lasciando la difesa della Vtr in balia degli attacchi di Morelli e compagne. Non c’è molto da dire sul prosieguo del set che in 16’ è in mano dell’Emanuel.

Nel secondo parziale non cambiano le cose e la bella regia di Catalano esalta sia le bande, sia le centrali con Pasolini in risalto anche in battuta. Bazzocchi fa girare tutte le sue atlete che non ne tradiscono la fiducia. Speculare anche il terzo set con un leggero calo di attenzione del Riviera che da 19 a 8 si fa rimontare parzialmente a 24 a 15, poi un delizioso colpo di seconda di Catalano chiude i giochi di una partita durata meno di un’ora con l’Emanuel che conferma il secondo posto in classifica e con San Giuliano che si dimostra squadra col morale da ricostruire e a cui facciamo i nostri migliori auguri di mantenersi fuori dalle posizioni di play out.

Sabato 18 sfida con la Flamigni Panettoni di San Martino in Strada.





EMANUEL RIVIERA VOLLEY: Orsi, Catalano Morelli 11, Morettini 10, Magi 6, Pasolini 8, Sangoi 6, Marconato 1, Del Rosso 0. Liberi Fabbri e Forlani



ARBITRI: Tassinari di Rimini e Vandi di Viserba



NOTE: Ace: Riviera 12 – Sg 3. B.s.: Riviera 4 – Sg 4. Muri: Riviera 5 – Sg 0. Errori: Riviera 12 – Sg 13. Attacchi punto: Riviera 40 – Sg 21. Riviera: attacco 40% - ricezione 75%