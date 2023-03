Baby Gang, Questore di Rimini: 'Le abbiamo mappate. Miglioriamo la prevenzione'

Attualità

| 17:37 - 09 Marzo 2023

Il Questore Lavezzaro.





Le forze dell'ordine di Rimini hanno provveduto a mappare il fenomeno delle baby gang. Il questore Rosanna Lavezzaro, come riporta l'Ansa, giudica i risultati ottenuti "soddisfacenti", pur ritenendo che ci sia ancora molto da fare sul piano della "prevenzione". Negli ultimi anni in provincia si è assistito a diversi episodi di risse o atti vandalici che vedevano come protagonisti minorenni. Nella scorsa estate "abbiamo fatto un grosso lavoro di identificazione", spiega Lavezzaro a margine di una conferenza stampa, provando anche "a capire con quali meccanismi si muovono questi gruppi. Il risultato della scorsa estate "lo considero soddisfacente ma non sufficiente - aggiunge -: dobbiamo operare altrettanto bene prima che questi fenomeni si traducano in comportamenti che richiedano l'intervento delle forze dell'ordine". Se i meccanismi che muovono questi giovani ragazzini, "alcuni stranieri, alcuni italiani, poco conta, riusciamo ad interpretarli prima, saremo più efficaci". Lavezzaro ammette di rimanere spiazzata negli incontri individuali con i giovani responsabili. "Il ragazzino che io vedo nel video su Internet o dalle telecamere di videosorveglianza, non ha niente a che vedere con il ragazzino che si presenta da noi, magari con il papà e con la mamma, e che ha un atteggiamento disarmante".