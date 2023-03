Comitato chiede di ricordare lo storico medico di Viserba Quinto Sirotti

Attualità

Rimini

| 16:05 - 09 Marzo 2023

Quinto Sirotti.



È nato a Rimini il comitato “Quinto Sirotti, il partigiano medico che curava tutti” allo scopo di valorizzarne la memoria.



Del comitato fanno parte, oltre a familiari, amministratori ed esponenti politici, medici, giovani, rappresentanti dell’ANPI e degli istituti Storici della Resistenza di Rimini e di Ravenna.



Il Comitato ha avanzato alla Commissione Toponomastica del Comune di Rimini la richiesta di intitolare a Quinto Sirotti, per ricordarlo, un luogo pubblico nella zona di Viserba.



Il Comitato è costituito da: Alessandro Agnoletti, Julko Albini, Marco Albonetti, Massimo Arlotti, Carlo Boldrini, Lorenzo Cagnoni, Edoardo Carminucci, Guido Ceroni, Stefano Cevoli, Lanfranco De Camillis, Renè Di Martino, Elio Fabbri, Giorgio Giovagnoli, Gaia Giulianelli, Andrea Gnassi, Gilberto Grazia, Giorgio Mangianti, Luigi Martini, Alice Parma, Oddo Silvano Mercanti, Walter Moretti, Mattia Morolli, Maria Cristina Muccioli, Iris Muratori, Emma Petitti, Nando Piccari, Dario Sirotti, Lavinia Sirotti, Valeria Sirotti, Lorenzo Valenti, Paolo Zaghini.



Quinto Sirotti è stata una figura di primo piano della Resistenza romagnola, un pubblico amministratore riminese per molti anni e un amato e stimato medico nella sua Viserba e nel Riminese. Sirotti era nato a Ravenna il 26 febbraio 1921. Ed è morto a Rimini il 26 maggio 1985, a 64 anni. Era sposato con Maria Teresa Scardovi (1931- ), con la quale ha avuto tre figli: Claudio nato nel 1955, Marina nata nel 1956 (e morta nel dicembre 2022), Roberto nato nel 1968. È stato medico condotto per oltre trent’anni a Viserba.