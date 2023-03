Rimini, lievi danni alla Condotta Sud di Piazzale Kennedy. Manutenzione in corso

Attualità

| 15:38 - 09 Marzo 2023

A Rimini, nel tratto di mare di fronte a Piazzale Kennedy, sono attualmente in corso i lavori di manutenzione di un tratto della Condotta Sud, che ha richiesto interventi di ripristino a seguito di alcuni, parziali danneggiamenti. Hera, che si sta occupando della manutenzione, evidenzia che dai primi accertamenti i danni sono conseguenza di attività marittime non dipendenti dai lavori di posa della condotta.



Questo intervento di manutenzione permette contestualmente di effettuare ulteriori indagini per monitorare lo stato complessivo delle condotte e dei fondali, al fine di valutare eventuali ulteriori ambiti di intervento. È stata comunque già accertata la non sussistenza di elementi che possano pregiudicare la funzionalità dell’opera.