Meteo: weekend parte con un po' di pioggia, poi sabato e domenica tempo stabile

14:58 - 09 Marzo 2023

Un intenso flusso sud-occidentale continua ad interessare il nostro territorio, favorendo condizioni di variabilità, con temperature superiori alla media del periodo e ventilazione spesso sostenuta nell’entroterra.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Venerdì 10 marzo





Stato del cielo e precipitazioni: nuvolosità irregolare con addensamenti più consistenti al mattino, associati a possibili rovesci sparsi (non esclusi localmente a carattere temporalesco), in esaurimento dalle ore centrali con tendenza ampie schiarite nella seconda parte di giornata.





Temperature: minime pressoché stazionarie con valori tra 9 e 12 gradi; massime in diminuzione con valori tra 13 e 16 gradi.





Venti: inizialmente moderati da Sud-Ovest con raffiche forti nell’entroterra, in temporanea attenuazione e rotazione da Nord-Ovest nelle ore pomeridiane. In serata nuovamente disposti da Sud-Ovest, moderati su tutto il territorio con raffiche forti nell’entroterra.





Mare: poco mosso, localmente mosso al largo.





Attendibilità: medio-alta.





Sabato 11 marzo





Stato del cielo e precipitazioni: ampie schiarite durante il giorno, con tendenza a cielo nuvoloso in serata specialmente nell’entroterra.





Temperature: minime in diminuzione, comprese tra i 6/7 gradi dell’entroterra e i 9/10 gradi delle aree pianeggianti e costiere; massime in aumento, comprese tra 14 e 17 gradi.





Venti: deboli-moderati tra Ovest e Sud-Ovest nella prima parte di giornata, in progressiva rotazione da Est nel corso del giorno con rinforzi sul mare in serata.





Mare: poco mosso con moto ondoso in aumento nelle ore serali fino a mosso al largo.





Attendibilità: media.







Domenica 12 marzo





Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza sereno o poco nuvoloso.





Temperature: in generale diminuzione, minime comprese tra 4 e 8 gradi, massime attorno a 10/11 gradi.





Venti: deboli-moderati tra Est e Nord-Est.





Mare: mosso sotto costa e molto mosso al largo tra notte e mattino, con moto ondoso in attenuazione dalla seconda parte di giornata fino a poco mosso.





Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: a iniziali condizioni di tempo soleggiato nella giornata di lunedì seguirà un progressivo aumento della nuvolosità associato a un impulso instabile previsto per martedì, quando il contesto meteorologico sul riminese sarà spiccatamente variabile con la possibilità di fenomeni a carattere di rovescio o localmente di temporale, in attenuazione verso fine giornata. Per mercoledì probabile ripristino di tempo più stabile e soleggiato.