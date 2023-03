Ritorno al passato e tante novità: a Castel Sismondo tornano a sbocciare i Giardini d'Autore

Eventi

09 Marzo 2023

Foto dalle precedenti edizioni di Giardini d'Autore, Rimini.

Il 18 e 19 marzo rifiorisce Giardini d'Autore a Rimini, che si è messa in viaggio verso una location completamente rinnovata, pronta per far da cornice all’evento più atteso della primavera. Castel Sismondo, la Piazza dei Sogni e il Bosco dei Nomi e delle Lanterne diventeranno il nuovo spazio dell’evento dedicato alle piante, al giardino, all’arte, al paesaggio e alla bellezza. Questo cambiamento porterà con sé un doppio significato: da un lato è un ritorno in un contesto che ha già ospitato precedenti edizioni di successo, dall’altro quello stesso luogo si è dipinto di ulteriore magia grazie al verde e alla cultura. Quindi è sì “Un ritorno al passato”, ma completamente rivisto e ridisegnato, perché questa è la lezione che insegnano le stagioni, vivere è cambiare e, come la natura, anche Giardini d’Autore rifiorisce e rinasce portando con sé la bellezza della primavera.



Il primo appuntamento del 2023 di Giardini d’Autore tornerà nelle sue storiche date e coinciderà con il mese in cui la natura si risveglia. È il tempo di rimettere le mani nella terra, progettare e prepararsi alle fioriture della stagione più bella dell’anno. I protagonisti saranno come sempre i migliori vivaisti italiani che, attraverso la loro proposta botanica, regalano ogni anno l’occasione di conoscere ed acquistare piante ed essenze uniche per giardini e terrazzi. Accanto a loro artigiani, designers e aziende agricole con prodotti di eccellenza della terra. Un weekend da vivere tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate, passeggiate e appuntamenti per grandi e piccoli. Sono oltre cinquanta gli appuntamenti in programma. Gli spazi della città nel cuore di Rimini si apriranno ad una contaminazione tra arte e natura, un dialogo che passa attraverso i cinque sensi capace di stupire e di aprire sguardi su scenari e suggestioni sempre nuove.



Il principale obiettivo è quello di ricreare un percorso del tutto nuovo firmato Giardini d’Autore in un contesto storico e denso di ricordi. La nuova piazza che porta il nome evocativo di Piazza dei Sogni si trasformerà in un giardino effimero e contemporaneo ricco di colori e fioriture primaverili che dialogherà perfettamente con lo spazio formale del cortile del Part, il nuovo museo di arte moderna e contemporanea di Rimini e ancora con lo specchio d’acqua che abbraccia Castel Sismondo, l’arena Francesca da Rimini fino al Bosco dei Nomi e delle Lanterne dedicato alla poetica di Tonino Guerra e realizzato seguendo le linee del giardino contemporaneo. Un luogo unico in pieno centro storico per il quale Rimini ha ricevuto il premio “La città per il verde” per la scelta botanica delle specie pensata per restituire a piazza Malatesta atmosfere diverse durante le fasi dell’anno e ispirata ai progetti sospesi di Tonino Guerra, con i fiori di pietra illuminati da tre lanterne in ferro battuto e vetro dedicate allo scrittore russo Lev Tolstoj.



Un importante percorso di riqualificazione del verde riminese, all’interno del quale si integra perfettamente e con entusiasmo, il nuovo partner di Giardini d’Autore, Banca Malatestiana, “Per Banca Malatestiana il verde è davvero un valore: attenzione alla sostenibilità e rispetto per la natura, infatti, ci caratterizzano da sempre. Il nostro2022 è stato sicuramente caratterizzato da numerose azioni virtuose volte a migliorare l’ambiente in cui viviamo e il nostro territorio, ma consideriamo ogni giorno una splendida occasione per mantenere vivo il nostro impegno” afferma Emanuela Innocentini, Responsabile Soci e Relazioni Esterne di Banca Malatestiana. “Ci è quindi venuto naturale sostenere questo bellissimo evento nato sul nostro territorio e dedicato al green, un tema in piena sintonia con la nostra consolidata sensibilità ambientale; un evento che celebra la bellezza della primavera e ha il verde come protagonista assoluto.”



Per celebrare ancora di più questo percorso di riqualificazione della città attraverso il verde Giardini d’Autore aderisce a Capitale Green, il progetto ideato e promosso da Anthea con lo scopo di valorizzare e condividere il patrimonio verde di Rimini attraverso una capillare rete di azioni che creino un dialogo con la cittadinanza e contribuiscano a costruire insieme un futuro più sostenibile, ecologico, partecipato. Nell’ambito del ciclo di incontri nel Giardino delle Sculture del PART che Giardini d’Autore organizza insieme ad Aboca, Capitale Green si fa promotore di un evento speciale: un dialogo con lo studioso di prestigio mondiale Stefano Mancuso, che porta a Rimini la sua soluzione ai problemi del nostro difficoltoso rapporto con l’ambiente.



Due giorni da vivere immersi nella bellezza che si genera dal connubio tra l’arte e la natura. A tal proposito sarà attivato il progetto Speciale Circuito dell'Arte in collaborazione con il Comune di Rimini. In occasione dell’evento infatti sono previste aperture e biglietti speciali per il pubblico di Giardini d’Autore per visitare, durante questo weekend il PART, il Fellini Museum e il Palazzo del Fulgor. Insieme agli appuntamenti per gli adulti torna lo spazio Giardini Kids Imparare dalla Natura con la Fattoria Urbana. Un’area pensata e dedicata ai più piccoli giardinieri con laboratori, attività didattiche promosse in collaborazione con il Gruppo Hera.



Tra le novità per la prima volta a Giardini d’Autore il Bistrot firmato da Maré, un connubio tra cibo e bellezza: ricette che nascono dalla tradizione e si mescolano alla continua ricerca e sperimentazione. Ai fornelli alla Corte di Sigismondo lo chef Omar Casali con la sua brigata per regalare al pubblico un’esperienza culinaria immersi tra la natura e la bellezza. Dalla colazione al pranzo all’aperitivo fino al pic-nic sull’erba!



Con il supporto della Provincia di Rimini e dell’Ufficio Pari Opportunità torna a Giardini d’Autore il progetto GEA: l’Estate del rispetto, con un evento #off sabato 18 marzo alle ore 19 al Teatro degli Atti: Res in Terra, Lezioni di bellezza non convenzionale fra diversità e inclusione.



“E’ fortissima la voglia di creare un appuntamento dedicato a tutta la città che parli di natura, di arte di bellezza e di futuro. Sarà la nostra migliore edizione, quella che ritorna puntuale come la primavera, la più originale, la più attesa in una città dinamica e coraggiosa che ha fatto del verde e della cultura uno dei motori per ridisegnarsi e ripensare al futuro”. Silvia Montanari.



Info e programma: www.giardinidautore.net