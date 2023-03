Furto "senza" scasso: ennesima gioielleria depredata da abilissimi rapinatori

Cronaca

Rimini

| 13:57 - 09 Marzo 2023

Furto alla gioielleria Zani, Rimini.

Le gioiellierie di Rimini tornano nel mirino dei malviventi. Dopo il tentato furto alla nuova sede del laboratorio dell'orafo Roberto Fenzl, nella notte tra il 26 e il 27 febbraio, ignoti hanno depredato la gioiellieria Zani in via Tempio Malatestiano a Rimini. La banda è entrata in azione nella notte tra mercoledì e giovedì (8-9 marzo), portando via un bottino del valore di decine di migliaia di euro, e ha agito con grande perizia: dai primi accertamenti non risultano esserci segni di effrazione. I titolari, scoperto il furto in mattinata (giovedì 8 marzo), hanno trovato la saracinesca alzata e la porta aperta, senza danneggiamenti. Le indagini della Polizia sono partite dall'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.