Guido Meda e Mauro Sanchini a Rimini: la passione per il motomondiale arriva al Le Befane Shopping Centre

09 Marzo 2023

Meda e Sanchini.

Il 10 marzo 2023 alle ore 17:00, i due conduttori di Sky Sport Guido Meda e Mauro Sanchini, saranno ospiti d'eccezione al Le Befane Shopping Centre di Rimini, pronti a incontrare i tanti appassionati delle due ruote. Sono due delle voci più amate e autorevoli del panorama sportivo italiano, grazie alla loro competenza, passione e professionalità. Da anni conducono il Motorsport di Sky, il programma che racconta il mondo del motociclismo e del motomondiale con interviste, approfondimenti, curiosità e reportage.



In occasione dell'evento a Rimini, Guido Meda e Mauro Sanchini saranno in piazza Zara per dialogare con il pubblico e per incontrare tutti gli appassionati delle due ruote. Sarà un'occasione unica per scambiare quattro chiacchiere con i due esperti, per conoscere da vicino il mondo del motociclismo e per raccontare le proprie passioni e i propri interessi.



Durante l'incontro, i due ospiti d'eccezione racconteranno anticipazioni e aneddoti sulla prossima stagione del circus del motomondiale, offrendo un'anteprima esclusiva sulle novità, sui piloti e sulle sfide che ci aspettano.