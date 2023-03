Rimini, al Galli 'Uno sguardo dal ponte': a teatro anche giovani reporter

Eventi

Rimini

| 11:24 - 09 Marzo 2023

Massimo Popolizio, immagine di Yasuko Kageyama.

Un capolavoro della letteratura americana diretta e interpretata da uno dei protagonisti del teatro italiano. La stagione di prosa del Teatro Galli di Rimini prosegue nel fine settimana (venerdì 10 e sabato 11 (ore 21) e domenica 12 marzo (ore 16) con Uno sguardo dal ponte, spettacolo tratto dramma della gelosia firmato dallo scrittore Arthur Miller, portato in scena da Massimo Popolizio, regista e principale interprete di questa produzione curata dalla compagnia Orsini, con Teatro di Roma e Ert, Emilia Romagna Teatro.





Ambientato in una comunità di immigrati siciliani nella Brooklyn degli anni Cinquanta, Uno sguardo dal ponte trae origine da un fatto di cronaca dal quale Miller resta profondamente turbato, una torbida vicenda familiare. Miller traduce le emozioni in un testo che rappresenta un grande affresco sociale e allo stesso tempo dipinge il ritratto di un uomo onesto, Eddie Carbone, compromesso e sconfitto da una incestuosa passione erotica.







Scrive Miller: L'azione della pièce consiste nell'orrore di una passione che nonostante sia contraria all'interesse dell'individuo che ne è dominato, nonostante ogni genere di avvertimento ch'egli riceve e nonostante ch'essa distrugga i suoi principi morali, continua ad ammantare il suo potere su di lui fino a distruggerlo. "Ecco – commenta Massimo Popolizio - questo concetto di ineluttabilità del destino e di passioni dalle quali si può essere vinti e annientati è una 'spinta' o 'necessità' che penso possa avere ancora oggi un forte impatto teatrale.



Tutta l'azione è un lungo flash-back, Eddie Carbone, il protagonista, entra in scena quando tutto il pubblico già sa che è morto. Per me è una magnifica occasione per mettere in scena un testo che chiaramente assomiglia molto ad una sceneggiatura cinematografica, e che, come tale, ha bisogno di primi, secondi piani e campi lunghi. Una grande storia... raccontata come un film... ma a teatro. Con la recitazione che il teatro richiede, con i ritmi di una serie e con le musiche di un film".







Venerdì reporter a teatro, domenica l'audiodescrizione



La replica di venerdì 10 marzo serale vedrà la presenza in sala dei ragazzi coinvolti nel progetto Giovani reporter a teatro, realizzato dal Teatro Galli in collaborazione con il Teatro della Regina di Cattolica e il Centro Diego Fabbri di Forlì. Il progetto è pensato per coinvolgere in maniera attiva alcuni studenti degli istituti superiori, che saranno invitati a recensire con stile e linguaggio giornalistico lo spettacolo.



La replica di domenica pomeriggio è invece tra gli spettacoli inseriti nel progetto "Teatro No limits" realizzato in collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì e che offre la possibilità anche alle persone non vedenti o ipovedenti di assistere allo spettacolo attraverso l'audiodescrizione.

Il servizio viene effettuato dotando il pubblico non vedente e ipovedente di cuffie wireless, collegate alla sala di regia dove una voce narrante accompagna gli utenti lungo lo sviluppo narrativo dello spettacolo, inserendosi nelle pause della recitazione. Questo è possibile grazie alla lettura in tempo reale, che crea una sinergia perfetta con lo spettacolo.



Il progetto è reso possibile grazie al contributo del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna e alla collaborazione con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna – Campus di Forlì e le sezioni UICI di Rimini e Forlì-Cesena.