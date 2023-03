Saviolina, la barca storica di Riccione protagonista di eventi e cultura marinaresca

Attualità

Riccione

| 11:21 - 09 Marzo 2023

La Saviolina.

La Saviolina, un lancione storico di Riccione, si appresta ad affrontare una nuova estate piena di eventi e manifestazioni, grazie alla decisione della giunta comunale di valorizzarne la storia e promuoverne la cultura marinaresca dell'Adriatico. Il Club Nautico di Riccione, per conto dell'amministrazione comunale, ha ideato un progetto che prevede la partecipazione della Saviolina a numerose attività tra giugno e settembre, tra cui la festa della Madonna del Mare di Riccione, evento centrale della stagione estiva in cui la barca rappresenta la tradizione marinara dell'Adriatico e della cultura riccionese. Inoltre, la Saviolina sarà utilizzata nell'ambito del "Laboratorio di Marineria", un'iniziativa promossa dall'Università di Bologna, il Club Nautico e il Comune di Cesenatico per approfondire i temi legati all'etnografia nautica e promuovere il patrimonio marinaresco dell'Adriatico. Infine, la barca sarà messa a disposizione per eventi culturali aperti al pubblico, con un contributo dell'amministrazione comunale al Club Nautico per le spese necessarie.