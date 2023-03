Rimini ospiterà nel 2024 la Biennial Conference dell'European Evaluation Society

Attualità

Rimini

| 11:08 - 09 Marzo 2023

Il palacongressi di Rimini.

L'Associazione Italiana Valutazione ha ottenuto l'approvazione per ospitare la Biennial Conference dell'European Evaluation Society Ees presso il Palacongressi di Rimini di IEG dal 16 al 18 settembre 2024. Circa settecento valutatori e commissari internazionali parteciperanno all'evento. L'obiettivo dell'Ees è quello di promuovere la teoria, la pratica e l'utilizzo della valutazione di alta qualità in Europa. La valutazione sta diventando sempre più essenziale nei processi decisionali europei, richiesta dai governi, dalle aziende private e dalle organizzazioni di volontariato.



Gabriele Tomei, presidente dell'Aiv, ha dichiarato che l'evento sarà un'occasione per discutere delle metodologie e degli apprendimenti relativi alla valutazione dei fondi strutturali europei e per richiamare l'attenzione del governo sulla necessità di realizzare una valutazione di processo e di risultato del Pnrr. Il Palacongressi di Rimini ospiterà anche il congresso mondiale IadmsS dal 17 al 20 ottobre 2024, e altri sette eventi simili entro il 2024. A marzo 2023, sono in programma al Palacongressi di Rimini il 23° congresso della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, il Congresso nazionale della Cgil, il congresso dell'Associazione Microbiologi Clinici Italiani e appuntamenti corporate di aziende private.