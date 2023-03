Rimini, proseguono gli incontri ‘I maestri e il tempo’: Mauro Minardi racconta Proust

Eventi

Rimini

| 10:59 - 09 Marzo 2023

Venerdì 10 marzo (h. 17,30. presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini) "I maestri e il tempo" continuano con il saggio di Mauro Minardi, Come la Bestia e il cacciatore. Proust e l’arte dei conoscitori (ed. officina Libraria), che ci introduce ai grandi maestri della Storia dell’Arte del Novecento e ai loro segreti, nello specchio del più grande scrittore moderno. Alessandro Giovanardi dialogherà con l'Autore.



L’AUTORE



Mauro Minardi è uno specialista di pittura italiana del tardo Medioevo e del Rinascimento. Nel corso dell’ultimo decennio ha svolto esperienze di ricerca presso Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, e il Metropolitan Museum of Art di New York. Il suo precedente libro, Paolo Uccello, è stato edito nel 2017.



L’OPERA

In occasione del centenario della morte di Proust, uno sguardo inedito sull’autore della Recherche. Che cosa accomuna fra loro Proust, Balzac, Sherlock Holmes e i protagonisti della nuova arte dell’attribuzione tra XIX e XX secolo come Morelli e Berenson? Lo sguardo e il fiuto. Uno sguardo che, oltre la superficie opaca delle cose, penetra nel profondo attraverso le fessure di dettagli nascosti, indizi impercettibili, e che scruta con l’attenzione del curioso o della spia, dell’uomo di mondo o dell’amante, del detective o del conoscitore d’arte, con la spietata brama del cacciatore in agguato sulla preda. Rileggendo la Recherche a fianco dei testi di questi autori si scoprono spazi ove il potere d’intuizione diviene chiave di lettura e interpretazione del reale, sia che si tratti della natura umana o dell’assegnazione di un quadro. Navigando negli ambienti cosmopoliti della cultura e della società del tempo, tra scrittori e intenditori, artisti, mercanti ed esteti della Belle Époque, questo libro, aperto ad un pubblico di non soli addetti ai lavori, cala Proust e la sua opera in un tessuto inedito e di grande fascinazione. Qui la sensibilità del grande romanziere emerge con le sue mille curiosità, compresa quella della critica d’arte rappresentata in quegli anni dalla carismatica personalità di Bernard Berenson: uno Swann più impegnato e acuto di quello letterario, che dello scrittore ci ha lasciato uno dei ritratti più forti e impietosi.



Ingresso libero

Galleria Buonadrata, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Corso d'Augusto, 62 (Rimini Centro).