Rimini, 'The quiet girl' in prima visione al cinema Tiberio

Eventi

Rimini

| 09:57 - 09 Marzo 2023

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini dal 10 al 12 marzo è in programma, in prima visione, il film The Quiet Girl di Colm Bairéad con Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett e Michael Patrick Carmody. Irlanda. Cáit è una bambina di nove anni che cresce in una famiglia di contadini impoveriti. Taciturna e trasandata, è malvista dalle sorelle, dal padre disattento e dalla madre che si occupa del fratellino e di un nuovo bambino in arrivo. Con l’arrivo dell’estate e il termine della gravidanza della madre, Cáit viene mandata dai Kinsella, coppia senza figli che si è offerta di badare a lei. Accolta in un ambiente pulito e rassicurante, la bambina lega con Eibhlín, donna dolce e premurosa, mentre mantiene le distanze con il cupo ma gentile Seán. Con il tempo la bambina fiorisce e impara ad avere rispetto per sé stessa, trovando il modo anche di comunicare con Seán. Prima di tornare a casa conoscerà il segreto dei Kinsella e stringerà un legame ancora più forte con le uniche persone che hanno saputo amarla. Il film, candidato agli Oscar per il miglior film straniero, è l’adattamento di “Foster”, un racconto breve della scrittrice Claire Keegan, pubblicato nel 2009 sul New Yorker e diventato in seguito un romanzo, qui adattato alla cultura e alla società dell’Irlanda del passato, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta. Proiezioni venerdì 10 marzo, ore 21, sabato 11 marzo ore 17 ed ore 21, domenica 12 marzo ore 17, ore 19 ed ore 21 (la proiezione delle ore 21 è in versione originale gaelico/inglese con sottotitoli in italiano). Biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club.