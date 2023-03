Caso del gatto ucciso dal ciclista Tiberi: "Le Iene" ricostruiscono l'episodio

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:12 - 09 Marzo 2023

Un fermo immagine della trasmissione su Italia Uno.

Il caso del gatto del Segretario Federico Pedini Amati, ucciso dal ciclista Antonio Tiberi con una pistola ad aria compressa, continua a suscitare molte reazioni e dibattiti. La trasmissione "Le Iene" ha ricostruito la dinamica dell'episodio e ha intervistato il giovane ciclista, che ha ammesso di aver sparato accidentalmente al gatto mentre mirava ad una macchia di muschio. Tiberi si è detto dispiaciuto per quanto accaduto chiedendo scusa al Segretario Pedini Amati, che ha affermato che il gatto era suo. Il tema della residenza di Tiberi a San Marino è stato sollevato anche durante la trasmissione, e il ciclista ha dichiarato di essere pronto ad accettare qualsiasi decisione riguardo alla revoca della residenza, pur non volendo stare in un posto in cui non è accettato. La trasmissione di Italia Uno si è conclusa con la visita di Tiberi al gattile Azalea di Roma per fare del volontariato. Qui il servizio Tv.