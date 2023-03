Skunk Anansie in concerto benefico a Rimini in memoria di Thomas Balsamini

Eventi

Rimini

| 07:51 - 09 Marzo 2023

Skunk Anansie, foto Ansa.

Il concerto degli Skunk Anansie sarà l'evento principale della tre giorni di musica "Ultrasuoni Rimini" che si terrà dal 9 all'11 giugno in memoria di Thomas Balsamini, che ha dato un grande contributo alla musica live in Romagna. Gli Skunk Anansie suoneranno sabato 10 giugno in piazza Malatesta. La manifestazione ha scopo benefico e l'utile verrà devoluto all'Ail Rimini. Il concerto degli Skunk Anansie sarà l'evento di punta perché la frontwoman Skin ha un legame speciale con la Romagna e con il Velvet, dove ha suonato dal vivo due volte. Prevendite su ticketone.it da lunedì 13 marzo.