Rimini si prepara ad accogliere le vittime di Cutro per una degna sepoltura islamica

Rimini

| 07:23 - 09 Marzo 2023

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha offerto la disponibilità della città a ospitare le salme delle vittime della tragedia di Cutro, avvenuta al largo delle coste calabresi. In particolare, il cimitero di San Martino Montelabbate ha messo a disposizione un'area dedicata alla religione musulmana, in cui le salme possono essere sepolte secondo il rito che prevede la posizione sul fianco destro con il volto rivolto verso la Mecca.



Il gesto del sindaco di Rimini è un segno di solidarietà verso le famiglie delle oltre settanta vittime del naufragio, tra cui donne e bambini, che hanno perso la vita nel tentativo di intraprendere un viaggio della speranza. Anche altre città italiane, come Mantova, Bologna e Ravenna, stanno offrendo il proprio contributo per garantire una degna sepoltura alle vittime.



La questione sta assumendo un ruolo sempre più centrale, poiché i parenti delle vittime stanno chiedendo il ritorno dei propri cari in Afghanistan e hanno organizzato una protesta contro il trasferimento delle salme a Bologna. Tuttavia, la mediazione della Prefettura ha consentito il trasferimento di alcune delle salme a Bologna, mentre altre rimangono a Crotone in attesa delle pratiche burocratiche per il ritorno in Afghanistan.



In ogni caso, la soluzione provvisoria trovata dalle autorità italiane è finalizzata a dare immediata dignità alle salme delle vittime, in attesa del rimpatrio definitivo. Il gesto di solidarietà del sindaco di Rimini e di altre città italiane è un segnale di umanità e di vicinanza verso le famiglie delle vittime, in un momento di grande dolore e difficoltà.