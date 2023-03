Calcio Seconda, Young Santarcangelo vince a Corpolò 0-1. Rimini United doma il Villa Verucchio 2-1

Sport

00:30 - 09 Marzo 2023



Nei recuperi della 18esima giornata di campionato lo Young Santarcangelo passa 0-1 sul campo del Corpolò con rete al 13’ di Nucci: il centrocampista classe 2004 raccoglie uno scarico di Succi e scaraventa il pallone alle spalle di Giorgi. Nel secondo tempo palo di Semeraro.

Il Rimini United ha battuto 2-1 il Villa Verucchio salendo al secondo posto della classifica con 38 punti (ancora una partita da recuperare mercoledì 15 contro il River Delfini). Succede tutto nel primo tempo: al 5’ rete di Mezgour, al 17’ pareggio di Magnani e al 28’ ancora gol di Mezgour. Nel prossimo turno al Bani di Viserba delicato match contro il Real San Clemente che insegue ad una lunghezza.

Vittoria, infine, anche per il Real Riccione in trasferta contro l’Alta Valconca per 0-1 (rete di Montemaggi al 6’).

In classifica in testa Young Santarcangelo 50, a seguire Rimini United 38; San Bartolo 36; Real San Clemente 35; Villa Verucchio 34; Athletic Poggio 32.