Calcio Promozione, la Sampierana passa a Bellaria 0-2: +4 sul Gambettola

Sport

Bellaria Igea Marina

| 00:04 - 09 Marzo 2023

L'esultanza della Sampierana a fine partita al Nanni di Bellaria.

Nel recupero di martedì sera allo stadio Nanni tra Bellaria e Sampierana – si è giocato solo il secondo tempo partendo dalla 0-0 con il Bellaria in dieci uomini: la partita fu sospesa all’intervallo per il maltempo due turni fa – la capolista si è imposta per 2-0 con reti di Pippi al 18’ al termine di una bella azione di squadra e di Narducci su rigore al 43’ per fallo sullo stesso Pippi. Un penalty contestato dai padroni di casa (spalla contro spalla sul lato sinistro del campo, poco dentro l’area, ammonizione al difensore di casa). Una frazione di gioco sempre nelle mani della Sampierana che ha dimostrato la sua solidità al cospetto della cenerentola del girone tra l’altro in dieci e mai pericolosa. In virtù di questo successo la leader Sampierana allunga a +4 sul Gambettola mentre il Bellaria resta ultimo con Misano e Meldola a 17 punti. Nel prossimo turno la Sampierana è di scena a Verucchio, il Gambettola a Fratta Terme mentre il Bellaria ospiterà il Torconca.