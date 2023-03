Tornano gli screening gratuiti per i reni e Novafeltria sorprende: 'Sempre tanta partecipazione'

Attualità

| 18:26 - 08 Marzo 2023

Il primario Angelo Rigotti con Lia Blatti di Aned.





"Ogni anno troviamo persone con patologie renali: non è frequente, ma succede". Angelo Rigotti, direttore dell'Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell'Ausl Romagna e dell'ospedale Infermi di Rimini, invita la popolazione a partecipare numerosa alle iniziative organizzate in occasione della giornata mondiale del rene, che faranno tappa a Rimini (giovedì 9 marzo) e a Novafeltria (sabato 18 marzo). A Rimini dalle 8.30 alle 13, nello spazio di fronte al bar della Dea dell'Infermi, verrà allestito un banchetto informativo. A Novafeltria dalle 10 alle 14, presso l'ospedale Sacra Famiglia, sarà organizzato l'evento "Una buona salute dei reni per tutti: prepararsi agli eventi inattesi sostenendo i pazienti fragili". In entrambe le occasioni verranno fatti degli screening gratuiti. Sono dunque iniziative fatte per sensibilizzare la popolazione sul tema fondamentale della donazione degli organi e per invitare a monitorare la salute dei propri reni, ma anche "per trovare delle patologie per le quali i pazienti vengono poi seguiti in ambienti nefrologici specifici", evidenzia il primario Rigotti. "Consigliamo al paziente che ha anomalie nelle urine o nella pressione di sottoporsi a visita nefrologica". Così a Rimini da una ventina d'anni gli screening hanno permesso di trovare, in media, una mezza dozzina di persone che soffrivano, senza saperlo, di una malattia renale. "A Novafeltria anche numeri più alti, perché in quei casi abbiamo una partecipazione ancor più significativa: c'è una particolare sensibilità sul tema, vediamo 200 persone in media ogni anno", evidenzia con soddisfazione Rigotti. Il primario sottolinea la cooperazione delle istituzioni sanitarie con l'associazione degli Emodializzati (Aned) e dell'Aido, l'associazione italiana per la donazione degli organi, in prima linea per dare la giusta visibilità all'encomiabile iniziativa. Da rimarcare anche il sempre ammirevole contributo di Croce Rossa e Croce Verde Novafeltria.



