Minaccia suicidio all'Infermi di Rimini: identificato come sospetto autore di rapina in gelateria

Cronaca

Rimini

| 17:49 - 08 Marzo 2023

L'ingresso dell'ospedale di Rimini.



Minaccia di suicidarsi, gettandosi dal secondo piano dell'ala del vecchio pronto soccorso dell'ospedale di Rimini, e finisce denunciato, identificato come il rapinatore entrato in azione nella notte tra venerdì e sabato (3-4 marzo) alla gelateria La Romana, in viale Rimembranze. Protagonista della vicenda un 50enne, che ha minacciato di suicidarsi intorno alle 8 di ieri (mercoledì 8 marzo): gli agenti della Squadra Volante, intervenuti sul posto, hanno prima cercato di farlo desistere, poi sono entrati in azione, bloccandolo e portandolo al sicuro.



Gli agenti intervenuti hanno però effettuato accertamenti: il volto del 50enne infatti non era nuovo. Dall'esame delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile infatti vedere il rapinatore entrato in azione alla gelateria "La Romana" di viale Rimembranze: questi aveva minacciato la cassiera con un cacciavite, facendosi consegnare l'incasso della giornata (circa 400 euro). L'uomo è stato così destinatario di una denuncia per l'ipotesi di reato di rapina.