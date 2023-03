Finestra Donna 2023: successo di partecipazione al primo incontro dedicato alle imprenditrici riminesi

Attualità

Rimini

| 16:35 - 08 Marzo 2023

La presidente del Gruppo Terziario Donna della provincia di Rimini, Giovanna Giusto.

Subito un successo di partecipazione per “Finestra Donna 2023”, il primo del terzo ciclo di incontri gratuiti dedicati alle imprenditrici del territorio organizzati dal Gruppo Terziario Donna Rimini di Confcommercio che proseguiranno fino al mese di aprile toccando diversi argomenti.



A tenere l’incontro inaugurale del ciclo, che si è svolto ieri (martedì 7 marzo) nell’auditorium di Confcommercio provinciale, è stata la formatrice e consulente in sviluppo umano Barbara Iperti che insieme alla trentina di donne imprenditrici presenti ha toccato temi di grande interesse e offerto strumenti efficaci e innovativi per raggiungere gli obiettivi specifici di ognuna di esse.



A seguito di questo incontro, è nata la bella iniziativa simbolica di oggi dedicata a tutte le donne, come spiega la presidente del Gruppo Terziario Donna della provincia di Rimini, Giovanna Giusto: “Sono molto soddisfatta di questo nuovo inizio del nostro progetto, sia per quanto riguarda le numerose donne presenti al primo incontro, sia per gli argomenti trattati dalla dottoressa Iperti che ci hanno dato molti spunti per lo sviluppo della consapevolezza delle nostre potenzialità di donne e di imprenditrici.



All’inizio dell’incontro ho raccolto dalle partecipanti le loro intenzioni: obiettivi che sono stati scritti su foglietti di carta e che oggi, insieme, pianteremo insieme ad un piccolo albero di mimosa presso la sede di Confcommercio provinciale. Vogliamo così simbolicamente farli crescere e sviluppare per poi incontrarci ancora tra un anno e condividere insieme i risultati che siamo riuscite ad ottenere. Ognuno si deve porre obiettivi, nel lavoro come nella vita, per tracciare la strada, capire dove si vuole andare e riuscire ad arrivarci”.



Questo il calendario dei prossimi incontri di Finestra Donna 2023 (partecipazione gratuita previa prenotazione: messaggio mail terziariodonna@ascomrimini.it oppure Whatsapp 334-6839511). Mercoledì 21 marzo con Stefano Paolucci (CEO Paolucci marketing. Consulente strategie e comunicazione digitale). Mercoledì 4 aprile con Simona Federici (Consulente territoriale Fider. Strumenti finanziari e agevolativi). Mercoledì 18 aprile con Barbara Iperti (Formatrice e consulente in sviluppo umano).