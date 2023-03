Pennabilli: riapre l'osteria Al Bel Fico, il luogo disegnato da Tonino Guerra

Attualità

L'Alta Valmarecchia lotta contro lo spopolamento, mettendo in campo le sue risorse: i paesaggi da cartolina, le eccellenze artistiche, la magia dei suoi borghi, le specialità enogastronomiche. Pennabilli, uno dei sette comuni del territorio, è terra cara al poeta Tonino Guerra, meta di tanti riminesi e non, per le gite del fine settimana e in occasione degli eventi che animano il caratteristico borgo riminese. Prossimanente Pennabilli ritroverà, in pieno centro storico, uno dei suoi locali più caratteristici, l'osteria Al Bel Fico. Il locale, con 25 anni di storia all'attivo, dopo una breve pausa, riaprirà grazie a una coppia di imprenditori: Riccardo Cappella, dipendente della Valpharma, e Giorgia Tomei, barman di talento, specializzata nei cocktail. Lo staff sta prendendo forma grazie alla cuoca Elisa, all'aiuto-cuoca Lucia e alla cameriera Valentina. C'è grande attesa: Pennabilli ritroverà l'osteria che fu ideata proprio dal maestro Guerra. "Venticinque anni realizzò dei disegni per la creazione di questo locale: la foglia caratteristica del logo del Bel Fico è una sua creazione. Abbiamo i disegni originali e tra gli arredi c'è un suo mobile, sempre con la caratteristica foglia del Bel Fico", racconta Giorgia Tomei, 26enne originaria di Novafeltria che esprime tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura imprenditoriale: "Pennabilli è casa mia, avendo lavorato per tanti anni. Quest'esperienza mi farà crescere tanto".



La rinascita del Bel Fico trae origine da una serata spensierata, trascorsa tra amici: "Da quando sono piccola ho questa passione sfegatata per la professione del barman. Una sera è nata l'idea di prendere l'osteria Al Bel Fico, la mia volontà era la stessa di Riccardo. Abbiamo deciso di riaprire, perché è stato un dispiacere per tutti questa chiusura. È il locale di Tonino Guerra, porta tanta gente". "Sono intrigato da questa esprienza - aggiunge il socio RIccardo Cappella - vedere chiuso il Bel Fico mi ha dato tanta tristezza. Con Giorgia ci conoscevamo da tempo, sapevamo che c'era questa possibilità e ci siamo..miscelati".



L'osteria Al Bel Fico proporrà cucina romagnola, ma non intende proporsi solo come punto di riferimento dell'offerta eno-gastronomica della Valmarecchia: "Faremo una nuova saletta, che sarà realizzata secondo lo stile del Bel Fico, che permetterà di fare l'aperitivo vedendo la piazza di Pennabilli, oppure d'inverno sarà possibile bere una bevanda calda", racconta Giorgia. E poi c'è il progetto di fare serate a tema con musica dal vivo: "Vogliamo riportare l'atmosfera delle vecchie osterie. Musica, pianoforte, persone intorno al pianoforte, drink", come d'altra parte era negli intenti del maestro Guerra. "Io sono un appassionato di musica - aggiunge Cappella - e a livello amatoriale suono il clarinetto, quindi ci metterò anche la mia vena artistica". I preparativi per la riapertura proseguono febbrili, come spiegano i due soci: "Siamo molto emozionati, visto che oramai siamo quasi giunti al traguardo. Abbiamo dato una bella rinfrescata e abbiamo dato la nostra impronta al locale, ovviamente nel rispetto del progetto di Tonino Guerra". L'Alta Valmarecchia è così pronta a riabbracciare un angolo di magia e bellezza.