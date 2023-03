Provincia, l'importanza dell'entroterra. Il Presidente Sadegholvaad in visita a Coriano

Attualità

Coriano

| 15:16 - 08 Marzo 2023

Sadegholvaad e Ugolini, Coriano.

Il sindaco e la giunta comunale di Coriano questa mattina (8 marzo) hanno ricevuto in Municipio il presidente della provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Una visita di cortesia che ha rappresentato l’occasione per suggellare e proseguire la collaborazione in corso tra l’amministrazione comunale e l’ente provinciale su tematiche e obiettivi comuni.

Nel corso dell’incontro, in un clima franco e cordiale, sono stati toccati vari temi, dalla viabilità alla promozione turistica nell’ambito di progetti messi in campo con altre amministrazioni o enti locali. “La valorizzazione e la scoperta delle nostre bellissime colline con realtà imprenditoriali di pregio va di pari passo con un’offerta unica e condivisa con altri territori - ha affermato il sindaco Gianluca Ugolini -.Sono fermamente convinto della importanza di promuoversi con località differenti, dal mare all’entroterra. Così come di rapportarsi in modo costruttivo con la provincia per affrontare e risolvere quando necessario, ogni tema di interesse per i cittadini.”