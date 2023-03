Calcio Promozione: Novafeltria bloccato sul pari dal Fratta Terme (1-1)

Sport

Novafeltria

| 17:15 - 08 Marzo 2023

Vis Novafeltria Calcio vs Fratta Terme.



Novafeltria - Fratta Terme 1-1



NOVAFELTRIA: Golinucci, Joaquim, Pavani, Castellani, Rinaldi, Foschi, Frihat (26' st Alpino), Baldini, Collini, Toromani (26' st Radici), Vivo (26' st Fabbri). A disp. Buriani, Valdifiori, Ceccaroni, Lapenta, Giorgini, Semprini. All. Giorgi.

FRATTA TERME: Lombardi, Dosio, Zoli F., Branchetti, Bandini, Zoli B. (31' st Cicognai), Ravioli, Gallo (20' st Miraglia), Andreoli, Errani, De Pascalis (20' st Guidi). A disp.: Ronchi, Salvi, Mazzoni, Lorenzi, Aruoma, Pertini. All. Biserni.



ARBITRO: Ruggeri di Cesena.

RETI: 16' pt Andreoli, 38' pt Toromani.

AMMONITI: Baldinini, Rinaldi, Andreoli, Zoli F.

ESPULSO: Ceccaroni (dalla panchina).



SECCHIANO Nel recupero della settima giornata di ritorno il Fratta Terme blocca il Novafeltria sul pari. Dopo quindici minuti di studio, la partita si sblocca con un traversone che innesca il tap-in vincente di Andreoli. Il Novafeltria risponde al 19' con una punizione di Toromani, che impegna Lombardi alla respinta con i pugni. Nel prosieguo dell'azione i locali reclamano un calcio di rigore. Altro episodio dubbio in area del Fratta Terme al 30', con un atterramento di Collini. Al 34' punizione di Baldinini a lato, stessa sorte per un tiro di Vivo, poi al 38' Baldinini serve Toromani al centro dell'area, piatto vincente che si infila alla destra del portiere. A inizio ripresa ancora Novafeltria pericoloso con Collini, i gialloblu tengono il pallino del gioco, ma rischiano su una ripartenza: Andreoli, a tu per tu con Golinucci, si fa chiudere lo specchio della porta dall'estremo difensore di casa.