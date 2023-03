Rimini si candida a pioniere delle rinnovabili con il progetto di energia eolica offshore

Attualità

Rimini

| 14:36 - 08 Marzo 2023

Foto di repertorio.

Il progetto di energia eolica offshore proposto da Energia Wind 2020 a Rimini si avvicina al traguardo, con la presentazione della quarta proposta dell'impianto. L'ente proponente ha presentato un'alternativa di progetto che tiene conto delle osservazioni fatte durante la fase di VIA, accogliendo le richieste di allontanare le pale oltre le 12 miglia nautiche. (Vedi notizia).



Ieri, (7marzo) durante un incontro promosso da Legambiente Emilia-Romagna, presso la Sala dei Convegni del turismo di Rimini, i vari attori del territorio si sono confrontati con l'ente proponente per sciogliere dubbi riguardo all'impatto del progetto sul territorio e sulla sua utilità per la decarbonizzazione del territorio e la ripresa dell'economia. La provincia di Rimini deve affrontare un deficit energetico che mina la stabilità economica del comparto turistico, e il progetto di energia eolica potrebbe contribuire a colmarlo.



L'ente proponente sostiene che bisogna tornare a ragionare su come fare le cose, piuttosto che se farle o meno, e che l'eolico non può essere considerato un detrattore del territorio, ma un volano per lo sviluppo. Il Comune di Rimini accoglie positivamente l'opzione proposta sull'allontanamento dell'impianto oltre le 12 miglia nautiche e si dice pronto a cogliere la sfida e a rilanciare Rimini come pioniere delle rinnovabili.