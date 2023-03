Calcio giovanile, Gabicce Gradara: per gli Allievi pari in rimonta (2-2)

Sport

Gabicce Mare

| 14:19 - 08 Marzo 2023

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Il bilancio del week end delle formazioni giovanili del Gabicce Gradara è di tre sconfitte e un pareggio.



JUNIORES

Gabicce Gradara – Urbania 7-0



La formazione del Gabicce Gradara, falcidiata da infortuni e squalifiche, esce sconfitta dalla trasferta contro la capolista Urbania con il pesante punteggio di 7-0.







La squadra di casa si fa subito pericolosa con un tiro che finisce sulla traversa. Poco dopo Francolini deve respingere un insidioso tiro da fuori. All'11' il Gabicce Gradara ha una buona occasione di testa con Magi S. che per poco non finisce in rete. Al 15' l'Urbania passa in vantaggio: Francolini non trattiene un diagonale, la palla finisce sui piedi di Rasponi che realizza1-0. Passa solo un minuto e la capolista raddoppia con un tiro di Sacchi: 2-0.





Il Gabicce Gradara prova a reagire con Ciaroni che su punizione manda di poco alto. Al 23' tiro cross dell' Urbania che colpisce la traversa. Al 27' il Gabicce Gradara prova accorciare le distanze con Semprini ma il tiro dalla distanza finisce di poco a lato.





Al 30' l'Urbania cala il tris con Galavotti: 3-0. Al 41' al termine di una buona triangolazione in area di rigore l Urbania sigla il 4-0 con Rasponi.





Nel secondo tempo, il Gabicce Gradara cerca di reagire al pesante svantaggio e crea subito un pericolo con Gaggi che sfiora il palo. Al 65' sugli sviluppi di un calcio d angolo la squadra di casa fa il quinto gol con Vandini: 5-0. Al 70' l Urbania colpisce il palo. Gli ultimi venti minuti il Gabicce Gradara rimane in dieci per il resto della partita a causa degli infortuni. Al 82' e 89' la squadra di casa realizza ancora due gol con Mounsif e Polselli.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa, sabato 11 marzo contro il S.Orso



GABICCE GRADARA: Francolini, Mancini (17 s.t. Borselli), Franca, Andreani, Bacchini, Semprini, Magi S., Finotti, Gaggi Petese, Ciaroni (1' s.t. Magi A.). A dispos. Fuzzi. All. Gaudenzi



ALLIEVI







Gabicce Gradara-Urbino 2-2



Il GabicceGradara ospita l'Urbino, partita che si annuncia molto combattuta con le due squadre che sono divisa da un solo punto in classifica. Comincia forte l'Urbino che al 20' in rovesciata scheggia la parte alta della traversa; al 21' ancora la squadra ospite inpegna due volte consecutive Nobile, ma nel momento di maggior sofferenza della squadra di mister Iachini arriva al 30' su palla vagante in area il vantaggio firmato Sarli con un bel diagonale; al 40' ci riprova l'Urbino ma Nobile sventa.







Parte il secondo tempo e al 1' il GabicceGradara si fa sorprendere in contropiede per il pareggio della squadra ospite, al 9' tiro da fuori di Bergamini parato dal portiere, al 13' la squadra ospite fa prevalere la sua supremazia a centrocampo e su una incursione in area trova il vantaggio 1-2, però il GabicceGradara non molla e al 19' su tiro di Bergamini la palla sbatte sulla traversa; al 34' occasione per Mboup ma il portiere para, al 36' Sarli servito in area raddrizza di nuovo la partita: 2-2. Al 38' la squadra di casa prova anche a vincere: cross di Bergamini testa di Magi Filippo palla di poco alta.

Prossima partita Pol.Cagli - GabicceGradara sabato 11 ore 15.











GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini, Buccino, Sciuto, Rossi, Farroni(13'st Mboup), Sarli, Pataracchia, Bergamini Magi Filippo, Della Costanza. All.Iachini











GIOVANISSIMI 2008



Delfino Fano - Gabicce 5-1



Primo tempo intenso e vibrante con occasioni da una parte e dall'altra. Trova il goal di vantaggio il Delfino Fano dopo una serie di rimpalli. Il Gabicce Gradara ci prova più volte ma la palla non entra. Inizio secondo tempo a favore del Gabicce Gradara che mette in difficoltà più volte gli avversari ma su contropiede subisce il secondo goal. Ancora opportunità per accorciare le distanze ma la precisione è mancata per il Gabicce ma non per i Delfini che sfruttano bene le opportunità e chiudono con altri tre goal di ottima fattura. E' Guidi su calcio di rigore per atterramento di Falcioni a segnare l'unica rete.







Prossimo turno domenica12 ore 11 contro l'Urbania a Gabicce.









GABICCE GRADARA: Gaggi, Sciuto, Bana (Mosconi), Andruccioli, Luzi, Rossi, Annibalini (Tamburini), Gaudenzi, Terenzi (Falcioni), Guidi, Rossini. All. Mendo-Baffioni











Cadetti 2009

Gabicce - Villa San Martino 1 - 5







Buon primo tempo del Gabicce che crea 5/6 occasioni da goal ma passa in vantaggio solo su calcio piazzato calciato magistralmente da Luzi. Pareggio su calcio di rigore e raddoppio ospite su una discussa azione. Nel secondo tempo si spegne il Gabicce Gradara ed esce alla distanza il Villa S. Martino. Da sottolineare che i ragazzi del Gabicce sono tutti 2009/10 mentre il Villa S. Martino per gran parte ha giocato con molti 2008. Un anno di differenza in queste annate influisce sul risultato ma non sul percorso formativo del ragazzo.

Prossima sfida domenica 12 a Urbania ore 15.00



Gabicce Gradara: Barbieri, Ricci (Benedetti), Mosconi, Luzi, Buscaglia, Tamburini (Mascarucci), Fosca, Gaudenzi (Rossini), Mancini, Ballarini (Foschi), Falcioni. All. Mendo-Baffioni