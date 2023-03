Riccione, annullato lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni: come ottenere il rimborso

Attualità

Riccione

| 13:55 - 08 Marzo 2023

Alessandro Bergonzoni.



Per motivi legati alla compagnia, lo spettacolo Teatro Studio di e con Alessandro Bergonzoni, inserito nel cartellone teatrale della Bella stagione di Riccione Teatro e previsto per venerdì 31 marzo alle ore 21 presso la Granturismo di Riccione, è stato annullato. Pur se per cause totalmente indipendenti dalla propria volontà, gli organizzatori si scusano con gli spettatori per il disagio.



PER OTTENERE IL RIMBORSO Per chi ha acquistato presso il botteghino, il rimborso potrà essere richiesto recandosi in biglietteria con il biglietto integro entro non oltre il 30 marzo. Orari: martedì e giovedì dalle 14 alle 18.

Per chi ha acquistato online, il rimborso dello stesso importo avverrà automaticamente sullo stesso metodo utilizzato in fase di acquisto.

Per chi ha acquistato presso un Liveticket Point, può riconsegnare il biglietto integro presso il punto vendita di riferimento, entro e non oltre il 30 marzo.

Attenzione: chi ha pagato i biglietti con il bonus cultura non può ottenere il rimborso perché vietato dalla normativa vigente.



Informazioni

tel. 320 0168171 (lunedì-venerdì, ore 10-13)

stagione@riccioneteatro.it