Eventi

Pennabilli

| 13:43 - 08 Marzo 2023

Cinema Gambrinus di Pennabilli.





In occasione delle celebrazioni per la giornata internazionale della donna, questa sera (Mercoledì 8 marzo) al cinema Gambrinus di Pennabilli, aperitivo e proiezione del film in uscita nazionale Women talking, il diritto di scegliere. L’iniziativa aperta a tutti, è organizzata dal gruppo che già si era occupato dell’installazione di una panchina rossa ed è promossa dall’associazione D’la de Foss, da sempre impegnata in attività a supporto della comunità locale.