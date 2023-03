Calcio RSM, Il Murata sgambetta il Tre Fiori: decide bomber Ura

Sport

| 13:26 - 08 Marzo 2023

Il rigore parato da Semprini a Gaiani in Murata-Tre Fiori (foto FSGC).









Il Tre Fiori meditava l’attacco alla vetta nel turno che vedeva il Cosmos fermo per il riposo e Tre Penne e Virtus impegnate nello scontro diretto. Niente di tutto ciò: la squadra di Andy Selva cade a sorpresa con il Murata, che fa le prove di vantaggio al 13’ del primo tempo – quando Semprini ipnotizza Gaiani dal dischetto – e poi trova effettivamente il modo di portarsi avanti al minuto 82’, quando Ura, imbeccato dal subentrato Comuniello, si presenta al cospetto del portiere gialloblù e lo trafigge con un preciso piazzato, salendo a tre centri nelle ultime due gare e regalando al Murata il secondo successo di fila dopo quello sul Faetano. Il Tre Fiori, invece, si ferma dopo tre risultati utili. Con lo stesso risultato il San Giovanni batte il Faetano a Montecchio. Qui la rete spacca-equilibrio arriva presto: dopo 8’ Greppi mette Nicola Sartini nelle condizioni di trafiggere Porcellini e il 27 rossonero non si fa pregare. Il Faetano tenta con tutte le sue forze di evitare il terzo k.o. di fila, e nel finale si ritrova anche in superiorità numerica per il rosso comminato a Stefano Sartini (doppio giallo). Niente da fare, però. Il San Giovanni conduce in porto l’1-0 e si porta momentaneamente davanti a Fiorentino e Pennarossa, nell’attesa che queste due compagini scendano in campo stasera contro – rispettivamente – La Fiorita e Domagnano.