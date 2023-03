Riccione, Romina Mondello porta in scena Jacqueline Kennedy

Eventi

Riccione

| 13:24 - 08 Marzo 2023

Romina Mondello in scena con Jackie.



Venerdì 10 marzo, al Palazzo del Turismo di Riccione Romina Mondello porta in scena Jackie, spettacolo tratto dal libro omonimo della scrittrice premio Nobel Elfriede Jelinek (regia di Emilio Russo, ore 21). Inserito nel cartellone La bella stagione – Spazio Tondelli on the Go, lo spettacolo mette al centro della sua indagine un personaggio per molti versi inafferrabile, Jacqueline Kennedy.



Moglie del presidente americano John Fitzgerald Kennedy e testimone diretta del suo assassinio, “Jackie” assiste, leggera e feroce, allo sgretolarsi del sogno americano di democrazia e prosperità incarnato dai Kennedy: un sogno fatto di sorrisi bianchissimi, gioielli e abiti splendidi, figli biondi e felici, ma anche di trame di potere, tradimenti, malattie, alcol, droga e morte. I miti però restano miti, ed Elfriede Jelinek ritrae la stessa Jackie come un personaggio al di fuori del tempo, sospeso nell’eterno presente della comunicazione di massa. Romina Mondello la interpreta con grazia, forza e spessore, dando corpo alla scrittura modernissima di Elfriede Jelinek e alle storie di Jackie, JFK e Marilyn Monroe, intrecciate in un triangolo di amore, potere e dramma.

Uno spettacolo interamente al femminile (autrice, protagonista e interprete) nella settimana della Giornata internazionale della donna. Una festa da celebrare tutti insieme a teatro.



Questa settimana, infatti, i biglietti di Jackie sono in promozione per tutti – donne e uomini – con il 50% di sconto (10 €).