Sindaca in trasferta in Val di Sole per promuovere Cattolica

Turismo

Cattolica

| 13:21 - 08 Marzo 2023

La sindaca di Cattolica in Val di Pejo.



Manca poco all'appuntamento che porterà una rappresentanza cattolichina in Val di Pejo per promuovere la “Regina” dell’Adriatico ed organizzare una speciale degustazione in alta quota di piada e sardoncini. Si tratta del prosieguo del progetto “Mare & Monti”, nato dai rapporti di amicizia ed istituzionali tra le amministrazioni di Cattolica e Peio, stazione sciistica e termale trentina all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio. L'appuntamento è per questo fine settimana, dell'11 e 12 marzo, con la sindaca Franca Foronchi ed il vicesindaco Alessandro Belluzzi che, in sinergia con gli operatori economici cittadini, promuoveranno la nuova stagione turistico-balneare, anche attraverso la distribuzione di gadget: oltre 150 zainetti brandizzati "CattolicaWelcome", "VisitCattolica e "Consorzio Riviera 365", con all'interno apposite offerte per i turisti ed informazioni su Cattolica e l'entroterra della Valconca.



Le attività di promozione proseguiranno nei prossimi mesi: il 15 e il 16 aprile tappa in Valseriana, inoltre si sta pianificando una trasferta in Ungheria, per tenere saldi i rapporti con l'amministrazione gemellata di Debrecen.



A parti inverse, già annunciata la presenza con un proprio stand di una delegazione di Pejo alla prossima Mostra dei fiori (28 Aprile - 1 Maggio) mentre il territorio della Valseriana e Val di Scalve parteciperà al Wine Tour (19-21 Maggio).