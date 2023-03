Rimini, cittadini e studenti insieme per pulire il parco Giovanni Paolo II

Attualità

Rimini

| 12:51 - 08 Marzo 2023

Volontari Ci.Vi.Vo in azione durante la giornata ecologica.



È un invito rivolto ai cittadini di ogni età, a cui hanno già aderito alcune classi di studenti della scuola secondaria di primo grado “Aurelio Bertola”, quello che hanno fatto i volontari del gruppo Ci.Vi.Vo. ‘Lago della Cava’, per sabato prossimo, 11 marzo, in occasione della ‘Giornata Ecologica’. Un appuntamento importante che ogni anno viene organizzata per rendere il parco Giovanni Paolo II ancora più bello e accogliente.



Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione ambientale, che i volontari del gruppo Ci.Vi.Vo., estendono a tutti i cittadini, con l’invito esplicito di prendersi cura di un pezzo della propria città.



L’appuntamento è per sabato mattina, a partire dalle ore 8,30, al parcheggio del campo sportivo “Stella Sangiovanni” in via Fantoni. Da lì prenderanno il via le operazioni di pulizia, che si concentreranno prima sul perimetro del lago, poi sul ripristino delle recinzioni che hanno bisogno di manutenzione ed in fine per la pulizia di tutte le aree verdi all’interno del parco. Un importante momento di aggregazione, finalizzato alla cura e la rigenerazione di uno dei parchi più belli della città che adesso, con le migliori condizioni meteo e il livello del lago tornato normale, possono essere eseguite con maggiore efficacia. Nel corso degli anni precedenti, oltre alla pulizia del parco i volontari hanno eseguito anche tanti altri lavori come la sistemazione delle postazioni da pesca e il ripristino di tutti quei punti poco agibili, allo scopo di rendere il parco ed il lago più bello e più fruibile a tutti.



In questa edizione della “Giornata ecologica”, saranno protagonisti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Aurelio Bertola”, che affiancheranno i volontari del gruppo Ci.Ci.Vo.