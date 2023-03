Vintage Games Party: Pacman e Supermario festeggiati alle Befane di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:19 - 08 Marzo 2023

Pacman.

In principio fu PacMan, poi venne Game Boy! Rivivi l’emozione di una sala giochi anni ’80 con i videogames che ne hanno fatto la storia: da venerdì 10 a domenica 12 marzo 2023 Le Befane Shopping Centre di Rimini promuove il Vintage Games Party, un salto indietro nel tempo dedicato a tutti gli appassionati di videogiochi di oggi ma anche a quelli di ieri.



Inoltre, il 10 marzo si festeggia in tutto il mondo il Mar10 Day, giornata che celebra Super Mario, il personaggio Nintendo, in vista dell'uscita nelle sale del film interpretato da Chris Pratt il prossimo 5 aprile. Per questo, in piazza Zara, sempre dal 10 marzo, sarà allestita una Super Mario Room in cui scattarsi foto e prepararsi alla visione della pellicola. Saranno disponibilit gadget per tutti i visitatori.