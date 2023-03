Rimini, nuova gestione per il Conad City Pintor: inaugurazione con l'assessore Magrini

Attualità

Rimini

| 10:19 - 08 Marzo 2023

Taglio del nastro.

Nuova gestione per il Conad City Pintor di Rimini. L'inaugurazione è avvenuta mercoledì mattina alla presenza dell'assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, Juri Magrini, e dell'amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta. Don Raffaele Masi, parroco di Regina Pacis, ha impartito la benedizione.





Il supermercato si trova in via Giaime Pintor 7/a — a poca distanza dall'ospedale Infermi — e dà lavoro a una ventina di persone. Con una superficie di vendita di circa 450 metri quadri mette a disposizione tutto il necessario per la spesa conveniente di tutti i giorni, con la cura e l'attenzione per i freschi che caratterizzano il marchio Conad. La gestione è affidata alla società Fontanelle snc. L'orario di apertura è il seguente: dal lunedì al sabato orario continuato 7.30-20.00; domenica orario continuato 8.30-20.00.





Di recente il Conad City Pintor è assurto agli onori delle cronache per avere donato 30 euro per ogni dipendente della sanità pubblica riminese, in totale più di 80mila euro da suddividere in parti uguali fra circa 2.700 lavoratori, senza distinzioni tra personale medico, infermieristico, amministrativo e tecnico. Con questo riconoscimento i soci del Conad City Pintor di Rimini hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al mondo che ruota attorno all'ospedale "Infermi" per l'impegno straordinario dimostrato nel combattere la pandemia.





Un gesto per il quale l'assessore Juri Magrini ha voluto rivolgere il proprio ringraziamento pubblico in occasione del taglio del nastro. L'amministratore delegato di CIA-Conad Luca Panzavolta ha rivolto un plauso particolare all'iniziativa.