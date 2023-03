Anche a Rimini e Riccione iniziative per la Settimana Mondiale del Glaucoma

Attualità

Rimini

| 10:12 - 08 Marzo 2023

Immagine di repertorio.

In occasione della settimana mondiale del glaucoma, anche in Romagna sono state organizzate diverse iniziative di sensibilizzazione per i cittadini.



La Settimana Mondiale del Glaucoma è un'iniziativa globale dell'Associazione Mondiale del Glaucoma (WGA) per diffondere la conoscenza del glaucoma. Include una serie di attività globali per sensibilizzare le persone sull'importanza di fare controlli oculistici periodici per diagnosticare il glaucoma precocemente e proteggere la vista. Il Glaucoma è un gruppo di malattie dell'occhio che causano un danno progressivo del nervo ottico. Il principale fattore di rischio è la pressione intraoculare (IOP) che, se sufficientemente elevata, danneggia il nervo ottico. Il glaucoma è la causa più comune di cecità irreversibile. In molti casi il glaucoma è asintomatico, ovvero non comporta sintomi: la metà delle persone che hanno il glaucoma non sanno di averlo.

All’ospedale di Riccione lo screening si effettuerà presso l’ambulatorio 2, piano terra - Orario 9-13 - Prenotazioni: Segreteria Oculistica 0541/608579

All’ospedale di Rimini lo screening sarà effettuato presso gli ambulatori di Oculistica, ala azzurra - Orario 9-13 - Prenotazioni: Segreteria Oculistica 0541/608579