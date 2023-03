Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:00 - 08 Marzo 2023

La ciclabile occupata dall'auto.

Auto parcheggiata sulla ciclabile a margine di una strada molto trafficata con pedoni e ciclisti in difficoltà quando è il momento di passare nella zona. La segnalazione Whatsapp del nostro lettore è arrivata al 347 8809485. "Solito slalom sulla Santarcangiolese con auto in sosta sulla ciclabile" scrive il nostro lettore.





