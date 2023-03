Pallanuoto femminile, 14enne riminese esordisce in Serie A

Sport

Rimini

| 09:28 - 08 Marzo 2023

Giada Gnassi in azione.

Martedì 7 marzo alle ore 21 presso la Piscina Sterlino di Bologna, nella gara di recupero della quindicesima giornata del campionato della massima serie femminile di pallanuoto tra la Rari Nantes Bologna e il Plebiscito Padova (recente finalista in Coppa Italia di categoria), Giada Gnassi ha fatto il suo esordio nella massima categoria contro la gloriosa compagine di Elisa Queirolo e c.

Il coach Andrea Posterivo ha voluto premiare l’atleta per la dedizione dimostrata nelle gare ufficiali delle categorie giovanili Under 16 e 18 rispettivamente agli ordini di Valeria Lenzi e Francesco Boccia.

La giovane, che frequenta la prima superiore presso il Liceo Scientifico Einstein di Rimini, ha iniziato a muovere i primi passi con la pallanuoto all’età di 8 anni presso la piscina della Polisportiva Comunale di Riccione.

Da allora ha svolto con dedizione tutti gli step previsti per questa dura disciplina sportiva, partecipando a tutti gli allenamenti quotidiani e partecipando con la massima determinazione a tutti i tornei presentategli.

Giada Gnassi da questa stagione indossa con orgoglio la calottina della Rari Nantes Bologna e partecipa alle gare di categoria per tale società e proprio per i suoi recuperi le sue controfughe gli assist e le realizzazioni, effettuate durante la stagione in corso, gli allenatori l’hanno voluta premiare con questo debutto arrivato alla giovanissima età di 14 anni.