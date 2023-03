Preoccupazioni per centrale eolica offshore al largo della costa riminese

Attualità

Rimini

| 08:15 - 08 Marzo 2023

Foto di repertorio.

Il progetto di costruzione di una centrale eolica in mare al largo della costa riminese ha suscitato preoccupazioni da parte di amministrazioni locali e associazioni di categoria per l'impatto visivo e sulla pesca. Energia Wind 2020 ha annunciato di aver lavorato su un nuovo layout di progetto che prevede uno spostamento delle pale più al largo, con il primo aerogeneratore a 12 miglia dalla costa, ovvero 19 chilometri contro le 9,5 del progetto precedente. Tuttavia, ci sono ancora preoccupazioni riguardo all'impatto visivo e sulla pesca, e il progetto deve ancora ottenere il via libera dalla Regione e dal ministero dell'Ambiente. Alcune amministrazioni locali hanno accolto positivamente la nuova proposta, ma altre hanno chiesto ulteriori chiarimenti e materiale visivo per poter valutare l'impatto effettivo sulla costa.