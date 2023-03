Estate riminese: l'aeroporto Fellini annuncia nuove rotte per la fine della stagione

Turismo

Rimini

| 08:06 - 08 Marzo 2023

L'aeroporto Fellini ha iniziato a pubblicare i voli per la fine dell'estate, pensati per le vacanze dei riminesi. Le rotte di linea della compagnia aerea Neos saranno operative a settembre e all'inizio di ottobre e le destinazioni ufficiali includono Sharm el Sheik, Minorca, Rodi e Djerba in Tunisia. Inoltre, ci potrebbero essere altre destinazioni in arrivo.



A partire da fine marzo, Ryanair offrirà nove collegamenti a Londra, Vienna, Budapest, Kaunas, Cracovia, Varsavia, Palermo, Cagliari e la novità Praga. Le rotte Wizzair per Tirana e Bucarest sono già attive, ma Bucarest sarà interrotta dal 15 maggio fino a settembre. Inoltre, ci sono voli Luxair per il Lussemburgo e alcuni voli charter per Riga, Lubiana o Belfast.



Purtroppo, non ci saranno voli dalla Germania per questa stagione, nonostante gli sforzi di Airiminum, la società di gestione dell'aeroporto di Rimini. Tuttavia, l'amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci, assicura che ci sono obiettivi futuri per avere nuove rotte dalla Germania.