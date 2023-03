Comitato di Santa Giustina chiede ai ministri Salvini e Pichetto Fratin di fermare la variante alla Ss16

Attualità

Rimini

| 07:54 - 08 Marzo 2023

Foto di repertorio.

Il Comitato di Santa Giustina ha scritto una lettera ai ministri delle Infrastrutture e dell'Ambiente, Matteo Salvini e Gilberto Pichetto Fratin, per chiedere di fermare il progetto della nuova variante alla Ss16 nella parte nord di Rimini. Secondo il comitato, questo nuovo tracciato sarebbe troppo impattante dal punto di vista ambientale e dannoso per l'intera zona nord riminese. Il Comitato ha proposto un'alternativa, ovvero l'allargamento a due corsie per ogni senso di marcia della Ss16 nel tratto da Torre Pedrera alla zona Celle e la realizzazione della complanare all'A14. In conclusione, il Comitato ritiene che sia utile migliorare l'attuale Ss16, ma non serva un nuovo tracciato nella parte nord della provincia di Rimini.