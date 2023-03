Rally Città di Foligno, settimo posto assoluto per Jader Vagnini

Sport

| 20:31 - 07 Marzo 2023

Jader Vagnini.

Alla terza prova del Challenge Raceday Terra, la seconda edizione del Rally Città di Foligno, la Scuderia San Marino si è resa protagonista grazie ai suoi piloti che hanno ben figurato.



Settimo posto assoluto per Jader Vagnini, navigato nella due giorni di gare da Martina Musiari. Vittoria di classe RS2.0 per Giuseppe Macina e Samanta Grossi; non è l’unico podio del weekend perché nella classe N5 arriva il 2° e 3° posto di Andrea Succi con il navigatore Alessandro Biordi e Roberto Camporese con Diego Zanotti. Sul podio arrivano anche Simone Temeroli e Gianluca Mainardi, secondi nella classe N4.



Al 13° Historic Rally delle Vallate Aretine i due equipaggi della Scuderia rappresentati da Alessandro Fedolfi e Umberto Bollini e Nicolò Fedolfi e Livio Ceci hanno chiuso al 10° e 12° posto nella classifica finale.



Al Castelletto Circuit, in provincia di Pavia, è andato in scena la settima edizione del Motors Rally Show Pavia. La Scuderia è stata rappresentata dalla sua iscritta Daiana Darderi, che insieme ad Alberto Biggi, ha concluso al nono posto su Volkswagen Polo.